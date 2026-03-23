A unas horas de que comience la discusión en comisiones del Senado del Plan B de la Reforma Político Electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum defiende su derecho a promover la revocación de mandato

“Pues si en la Mañanera yo digo: ‘oigan, recuerden que hay revocación de mandato también en la elección del 27’, pues que se permita decirlo, porque antes no se permitió decir nada durante ese periodo. ¿Qué problema tiene que el presidente, que es el que está sujeto, o la presidenta a revocación de mandato diga: ‘ciudadanos, mexicanas, mexicanos, decidan ustedes si nos quedamos o nos vamos, recuerden que la revocación de mandato es en tal fecha’. Eso es lo que decimos que podemos decir. Eso es todo. Nada más que, claro, hay quien dice que ‘no, pues si la presidenta dice eso ya está haciendo campaña por Morena’. ¡Pues no! Eso está prohibido”.

Y es que el Plan B también promueve adelantar la revocación de mandato para aprovechar las elecciones federales y locales del 2027. (Por Arturo García Caudillo)