A poco más de una semana de que entre en vigor a once pesos la nueva tarifa del transporte público, transportistas de la zona metropolitana de Guadalajara demandan que el gobierno garantice el subsidio de tres pesos, explica Oscar Aguayo, uno de sus representantes.

“Que el usuario sí, pague los once pesos con los respectivos descuentos a los grupos vulnerables y a los estudiantes, y que nos llegue un subsidio por lo menos de tres pesos por pasajero. Si no es así, lamentablemente no vamos a dar un servicio adecuado, no vamos a poder mejorarlo”.

Oscar Aguayo asegura que falta un 40 por ciento de los conductores que se requieren, debido a los bajos salarios que se ofrece y a los problemas de inseguridad. (Por Gricelda Torres Zambrano)