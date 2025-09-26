La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el paro de algunos trabajadores del Servicio de Administración Tributaria vaya a representar afectaciones mayores en la atención a los contribuyentes, pues señaló que son pocos quienes se sumaron al paro.

Explicó que el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, ya atienden la problemática.