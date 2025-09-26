La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el paro de algunos trabajadores del Servicio de Administración Tributaria vaya a representar afectaciones mayores en la atención a los contribuyentes, pues señaló que son pocos quienes se sumaron al paro.
Explicó que el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, ya atienden la problemática.
Sheinbaum descarta afectaciones por paro laboral en el SAT
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el paro de algunos trabajadores del Servicio de Administración Tributaria vaya a representar afectaciones mayores en la atención a los contribuyentes, pues señaló que son pocos quienes se sumaron al paro.