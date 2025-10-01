Con modificaciones, incluido el controvertido transitorio sobre retroactividad, que fue quitado, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la reforma a la Ley de Amparo. Esta nueva legislación va dirigida a cierto sector de la población, reconoce el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

“El 95 por ciento de los deudores o los que deben de pagar no lo hacen, 95 por ciento. Hacia ellos va orientada nuestra reforma. Hacia ellos porque queremos que paguen lo justo para el erario, para la satisfacción de necesidades colectivas que la patria requiere. Y también para los lavadores de dinero”.

Se devuelve al Senado para sus efectos constitucionales. (Por Arturo García Caudillo)