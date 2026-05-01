La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se realizó de manera preventiva y negó que exista una investigación directa de la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra.

“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra diez personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática, eh, preventivamente lo hace la UIF.

No es que la UIF esté investigando al…

No, ahí lo va a explicar en, en el, en el documento, cómo son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”.

Sheinbaum adelantó que la UIF emitirá un comunicado para aclarar el procedimiento y reiteró que el gobernador sinaloense no es objeto de una indagatoria por parte de la dependencia federal.