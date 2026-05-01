El Gabinete de Seguridad informa que dos hombres fueron detenidos y se aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo, tras la agresión contra elementos del Servicio de Protección Federal en Tamaulipas, donde un uniformado perdió la vida y otro resultó lesionado.

El domingo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que en esa entidad los uniformados fueron agredidos por hombres armados.

De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados que estaban asignados a la vigilancia del consulado de Estados Unidos y quienes habían concluido su servicio, se vieron involucrados en un accidente de tránsito, donde una camioneta los impactó, misma que emprendió la huida y se inició la persecución.