Aunque no lo descarta, la candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, reiteró que en caso de ganar la elección del 2 de junio, no llevará a cabo una reforma fiscal profunda.

“Sin necesidad de una reforma fiscal, digamos, este profunda. No estamos pensando pro lo pronto en eso. —¿Definitivamente descartaría un cambio de reglas fiscales? —Lo tenemos calculado, no es que sea… tenemos un equipo de trabajo que está justamente trabajando con las cuentas públicas, los ingresos, cuánto podría dar en cada caso”.

Lo anterior lo afirmó al participar en la Reunión Anual de Consejeros Regionales de BBVA, donde además consideró necesario seguir con programas para impulsar la formalización de los empleos, pues aunque el desempleo en México es uno de los más bajos, también es cierto que la informalidad ha venido creciendo. (Por Arturo García Caudillo)