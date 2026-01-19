Esta semana o a más tardar la siguiente será presentado el primer dictamen sobre el trágico descarrilamiento del Tren del Istmo, adelanta la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Espero que sea esta semana, pero la fiscal nos dijo: ‘Esta semana a más tardar la próxima semana”.

Y mientras la FGR está trabajando con la información de la caja negra, asegura que todo deberá investigarse, aunque desde ahora descarta que haya responsabilidad de Gonzalo López Beltrán, hijo del ex presidente López Obrador, quien fungió como supervisor de obra.

“Él jugó un papel honorífico en la revisión, más bien de los tiempos de la construcción. Evidentemente la supervisión técnica de la construcción del tren pues estuvo a cargo de ingenieros, ¿verdad? Él más bien fue una supervisión honorífica para que se cumplieran los tiempos”. (Por Arturo García Caudillo)