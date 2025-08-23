La recuperación de Acapulco, tras el paso de los huracanes Otis y John, es un mensaje para todo el país, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al llevar a cabo la supervisión de la Asipona del paradisíaco puerto guerrerense.

“Acapulco está de pie y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país: Ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su gobierno. Hoy inauguramos el Marinabús y celebramos que el puerto está vivo, fuerte y y lleno de futuro; sigamos avanzando juntas y juntos”.

Por cierto, además de las obras de infraestructura que se están llevando a cabo, entre ellas cuatro puentes vehiculares, un hospital del ISSSTE y colectores marginales, se inauguró el buque Marinabús, el cual recorrerá la bahía para beneficio de miles de acapulqueños en sus traslados diarios. (Por Arturo García Caudillo)