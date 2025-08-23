La recuperación de Acapulco, tras el paso de los huracanes Otis y John, es un mensaje para todo el país, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al llevar a cabo la supervisión de la Asipona del paradisíaco puerto guerrerense.
“Acapulco está de pie y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país: Ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su gobierno. Hoy inauguramos el Marinabús y celebramos que el puerto está vivo, fuerte y y lleno de futuro; sigamos avanzando juntas y juntos”.
Por cierto, además de las obras de infraestructura que se están llevando a cabo, entre ellas cuatro puentes vehiculares, un hospital del ISSSTE y colectores marginales, se inauguró el buque Marinabús, el cual recorrerá la bahía para beneficio de miles de acapulqueños en sus traslados diarios. (Por Arturo García Caudillo)
Sheinbaum destaca la recuperación de Acapulco tras paso de huracanes
La recuperación de Acapulco, tras el paso de los huracanes Otis y John, es un mensaje para todo el país, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al llevar a cabo la supervisión de la Asipona del paradisíaco puerto guerrerense.