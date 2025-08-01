La Policía Vial Jalisco informó que mañana se realizarán dos carreras pedestres en el Área Metropolitana que provocarán cierres temporales de calles.

En Guadalajara, la Carrera Internacional Comude Guadalajara y Bomberos 10K afectará de 06:30 a 08:30 horas los tramos de Av. Mariano Otero hasta la Glorieta de los Niños Héroes y Av. Agustín Yáñez desde La Minerva hasta Mariano Otero; se sugieren como rutas alternas López Mateos, Hidalgo y Costilla, México, Lápizlázuli, Cruz del Sur y Colón.

En Zapopan, la Carrera Córrele al Mercado cerrará de 06:30 a 08:00 horas vialidades como Enrique Díaz de León, Atemajac y Venustiano Carranza; las alternativas son Periférico, Obreros de Cananea y Federalismo.