La Presidenta Claudia Shainbaum, encabezó desde Campo Marte la ceremonia por el Día Internacional de las Mujeres.

La mandataria fue acompañada por varias secretarias y secretarios de su gabinete presidencial, así como de las Fuerzas Armadas.

Durante la ceremonia, el secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla, reconoció la labor que tienen las mujeres en la Secretaría de la Defensa Nacional: “Las mujeres militares han probado su carácter y su valor como en paracaidismo y fuerzas especiales, además participan en operaciones de paz en diferentes países que se encuentran en conflicto”.

La mandataria recordó que el Día Internacional de las Mujeres nació de una lucha de mujeres trabajadoras que hace más de un siglo se levantaron para exigir justicia, respeto y derechos plenos.