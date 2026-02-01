Esta semana se discutirá la iniciativa de reforma al Artículo 127 de la Constitución Política, para poner límite a las jubilaciones y pensiones de los altos funcionarios públicos destacó la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo.

En un videomensaje en redes sociales, detalló que con la iniciativa remitida por la titular del Ejecutivo Federal el pasado martes se pondrá fin a las llamadas “pensiones doradas”, pues los funcionarios y exfuncionarios no podrán recibir más del 50 por ciento de lo que gana la Presidenta de la República, lo que equivale actualmente a 70 mil pesos mensuales.