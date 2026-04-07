La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo en Palacio Nacional un encuentro con un grupo interdisciplinario para dar seguimiento al derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

A la reunión asistieron titulares de dependencias federales como Pemex, Medio Ambiente, Energía, Marina y Profepa.

Al concluir el encuentro, no se emitieron declaraciones públicas sobre avances o acciones concretas, mientras continúan los trabajos de coordinación para atender el impacto ambiental.