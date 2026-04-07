La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo en Palacio Nacional un encuentro con un grupo interdisciplinario para dar seguimiento al derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.
A la reunión asistieron titulares de dependencias federales como Pemex, Medio Ambiente, Energía, Marina y Profepa.
Al concluir el encuentro, no se emitieron declaraciones públicas sobre avances o acciones concretas, mientras continúan los trabajos de coordinación para atender el impacto ambiental.
Sheinbaum encabeza reunión por derrame en el Golfo de México
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo en Palacio Nacional un encuentro con un grupo interdisciplinario para dar seguimiento al derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.