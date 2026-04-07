Habitantes de la colonia La Estancia, en Zapopan, manifestaron su rechazo a la instalación de once estaciones del sistema MiBici y pidieron reubicarlas en espacios como el Parque Metropolitano.

Durante una mesa de diálogo, miembros de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad se comprometieron a revisar alternativas y no descartaron mover los ciclopuertos fuera de la colonia.

Vecinos criticaron la planeación al considerar que no se tomaron en cuenta las condiciones reales del entorno, además de advertir afectaciones en estacionamiento, movilidad e incluso seguridad en la zona.