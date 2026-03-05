La Mañanera, una reunión con empresarios y ver la operación de la Línea 4 del Tren Ligero, destacan entre las actividades que la presidenta Claudia Sheinbaum realizará este viernes en Jalisco, indica el gobernador Pablo Lemus Navarro.

“Después vamos a tener una reunión con distintos sectores, principalmente académicos y económicos, con la presidenta de la República. Después vamos a tener un evento de una instalación educativa que hicimos entre el gobierno federal y el gobierno del Estado de Jalisco, en el municipio de El Salto. Después voy a llevar a la presidenta de la República a que vea ya funcionando la Línea 4 del transporte público”.

Por cierto, Lemus Navarro asegura que la Línea 5, desde el aeropuerto a la zona metropolitana, estará lista a finales de mayo. (Por Gricelda Torres Zambrano)