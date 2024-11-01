Preocupados y consternados se encuentran los padres de familia de la Preparatoria número 12 de la UdeG, luego de que se difundiera un video de una pelea callejera entre un estudiante y un padre de familia. La señora Sugey Reyes señala para Notisistema que nunca pensaron ver a un adulto ser golpeado así por un menor de edad.

“Pues se me hace mal porque a media calle, peleándose un adulto con un menor, se me hace muy mal la verdad – Luego por ahí decían que eran papá y el hijo – Sí vi que papá y hijo, pero fue lo único que leí – ¿Estamos preocupados? – Sí, la verdad sí me preocupa, Yo siempre trato de dejar a mi hijo en la mañana, pero ya en la tarde ya no puedo pasar por él y se preocupa que pasen esas cosas – ¿Y cuál es el consejo? Oye, cuidado, fíjate con quién te juntas, no te metas en problemas – Sí, claro, que se fije muy bien con las amistades que elige”.

Sobre la riña, la Universidad de Guadalajara informó que, como la pelea fue callejera y no dentro del plantel, no habrá investigación al respecto. (Por Gustavo Cárdenas)