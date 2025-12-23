Lamenta la presidenta Claudia Sheinbaum el accidente de avioneta de la Marina ocurrido este lunes en Galveston, Texas.

“Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban. Muy triste lo que pasó. Está desde el primer momento el secretario de Marina trabajando con apoyo de Relaciones Exteriores, se recibió apoyo también de Estados Unidos y pues hasta que no salga la causa negra y no se analice no se puede saber cuál fue la causa del desplome. Ya había llegado a Galveston el avión, incluso pensaron que había aterrizado y después ya supieron que había habido el accidente, fueron como diez minutos en donde perdieron la comunicación con la aeronave”.

Se va a hacer la investigación y una vez que se conozcan las causas del accidente se darán a conocer. (Por Arturo García Caudillo)