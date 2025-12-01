Fue inaugurada ayer una Farmacia del Sombrero, en San Andrés Coru, Michoacán, la primera fuera del municipio de Uruapan, donde fueron creadas por el alcalde fallecido Carlos Manzo.

La diputada independiente e integrante del Movimiento del Sombrero, Guadalupe Arias, señaló que las Farmacias del Sombrero antecedieron a la Megafarmacia del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a las Farmacias del Bienestar, de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Destaca que 70 por ciento de los medicamentos de estas farmacias es apoyo de la ciudadanía y el otro 30 por ciento de su bolsillo.