La presidenta Claudia Sheinbaum estimó que para atender la emergencia por las lluvias en cinco estados se invertirán al menos diez mil millones de pesos.
“Para poder atender a todas las familias damnificadas, que estimamos van a llegar a cerca de cien mil, depende también, algunas perdieron totalmente la vivienda y otras tienen daños menores, pero probablemente llegue, bueno, más bien, la primera estimación son diez mil millones de pesos de apoyo directo a las personas, a recuperar escuelas, clínicas, el empleo construyendo futuro. Todo eso va a llevar como diez mil millones. ¿Hay recursos? Sí, hay recursos para atender la emergencia”.
Al momento, la cifra de fallecidos por el desbordamiento de ríos e inundaciones que dejaron esta lluvias torrenciales es de 76. (Por Arturo García Caudillo)
Sheinbaum estima millonaria inversión para atender estados afectados por lluvias
