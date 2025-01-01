En Jalisco son 97 casos confirmados de sarampión, según informó la Secretaría de Salud en la entidad. Del total, 65 casos están en el municipio de Arandas. El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez, afirmó que el 95% de los contagios ha sido en menores de edad con esquemas truncos de vacunación, o peor, que ni una sola vacuna tenían.

“El 95% de los casos que estamos detectando no tienen vacuna o tienen esquemas de vacunación incompletos, y el 5% restante no tiene la cartilla de vacunación; por lo tanto, no recuerdan, no tienen claro si llegaron a tener la vacunación. Entonces, no hay vuelta de hoja: la vacunación es el elemento más importante.”

La Secretaría de Salud Jalisco tiene bajo estudio siete posibles casos de sarampión, aún no confirmados. (Por Gustavo Cárdenas)