La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que cualquier integrante del gobierno de Guerrero que busque contender en los comicios de 2027 deberá apartarse de su responsabilidad pública, a fin de impedir ventajas indebidas desde el cargo.

Al referirse a versiones sobre movimientos adelantados y señalamientos de imposición, recordó que la conducción y vigilancia del proceso recaen en el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Señaló además que quienes pretendan participar en los mecanismos internos de Morena deberán hacerlo sin ocupar un puesto de gobierno, una disposición que, enfatizó, es obligatoria para todos los servidores públicos y busca mantener separados el ejercicio del poder y la competencia política.