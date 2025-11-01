Los 158 millones de celulares en México deberán registrarse a partir de este nueve de enero, incluidos aquellos que cuentan con plan o contrato con la empresa telefónica, aclara a Notisistema Ricardo Castañeda, director de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, al hablar de los requisitos.

“Primeramente necesitamos contar con algunos de estos tres documentos, ya sea la credencial para votar con fotografía expedida por el INE o el pasaporte o el documento nacional de identidad que se conoce popularmente como curp biométrica. Cualquiera de esos tres documentos es igualmente válido para realizar el procedimiento. Una vez que tengamos este documento tenemos dos formas para llevar a cabo la vinculación de la linea. Una de ellas es la modalidad presencial”.

La otra vía para el registro del celular es remota, a través de una plataforma que le deberá enviar el proveedor del servicio. (Por Gricelda Torres Zambrano)