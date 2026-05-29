La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convocó a la ciudadanía a participar este domingo 31 de mayo en un acto de rendición de cuentas con motivo del segundo aniversario de su victoria en las elecciones presidenciales.

“Estamos viviendo tiempos extraordinarios en el país. Esta transformación no la detiene nadie, porque tiene una sola fuerza verdadera: la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que trabajamos juntos desde abajo en la construcción todos los días de un país más justo, más seguro y con bienestar para todas y todos. Mientras exista esa unión por la justicia, la democracia y la dignidad del pueblo, la transformación seguirá avanzando”.

El informe, denominado “Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria”, se realizará a las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución y será replicado en plazas públicas de todo el país.

De acuerdo con la Presidencia, el encuentro también servirá para conmemorar los dos años del triunfo electoral que dio origen al denominado Segundo Piso de la Cuarta Transformación.