A partir de este sábado, la avenida Hidalgo, a la altura de González Ortega, en el Centro Histórico de Guadalajara, permanecerá cerrada a la circulación debido a los trabajos de montaje, realización y desmontaje del FIFA Fan Festival rumbo al Mundial 2026.

Como consecuencia de los cierres, el servicio del SITREN modificará temporalmente su recorrido. En sentido poniente-oriente, las unidades ingresarán por el túnel hacia la avenida República.

En sentido contrario, circularán por Aquiles Serdán, Esteban Alatorre, San Diego, Baeza Alzaga, Garibaldi y Federalismo, para reincorporarse a su ruta habitual a la altura del Parque de la Revolución.

Por otra parte, el Gobierno de Guadalajara reubicó a 25 boleros que laboraban en la Plaza de la Liberación hacia la explanada del Mercado Corona y los portales de Plaza Universidad.

Asimismo, las calandrias serán trasladadas temporalmente a los espacios ubicados en Jardín Reforma, Dos Templos, San Juan de Dios y las Nueve Esquinas. (Por Edgar Flores Maciel)