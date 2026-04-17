Después de haber salido cerca de la medianoche de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum arribó al Aeropuerto de Madrid, donde hizo escala para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona.

Sheinbaum sostendrá encuentros con Pedro Sánchez, presidente de España; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

Durante su gira de trabajo, la Presidenta también tendrá un encuentro con la comunidad mexicana que reside en España y visitará el Centro Nacional de Supercomputación.