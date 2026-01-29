El Gobierno de la República se mantiene pendiente del estado de salud de los diputados emecistas que ayer fueron baleados en Sinaloa, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Sí, está atendiendo el gabinete de seguridad. El día de ayer la secretaria de Gobernación se comunicó con el presidente de Movimiento Ciudadano para manifestarle obviamente nuestro apoyo en todo sentido, y el gabinete de Seguridad está colaborando con el gobierno del estado para poder, hubo detenciones, pero para poder trabajar en este sentido”.

Explica que muy pronto visitará Sinaloa junto con los integrantes de su gabinete para reunirse con ciudadanos y empresarios, y adelanta que se reforzará nuevamente la seguridad en la entidad. (Por Arturo García Caudillo)