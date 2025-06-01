México ya resiente una baja en la recepción de remesas, debido al endurecimiento de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso les impuso aranceles a partir del primero de enero de este año, explica la académica del CUCEA de la UdeG, Luz Alicia Jiménez Portugal.

“Ya se percibe en México el impacto que tiene la aplicación de este arancel ¿no?. Algunas instituciones como el Banco de México, el BID, el Banco Mundial ya tienen pronósticos de una baja de las remesas en 4.9 por ciento”.

México es el país que recibe el mayor número de remesas desde Estados Unidos, donde se estima viven 12 millones de mexicanos; le seguiría la India. (Por Gricelda Torres Zambrano )