El activista Alejandro Barbosa, director de la fundación Nariz Roja que atiende a niños con cáncer, desmintió a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que en su Primer Informe de Gobierno asegurara que existe un 90 por ciento de cobertura en el abasto de medicamentos a nivel nacional.

“Entendemos que están trabajando, eso no lo hemos puesto en duda. El problema es que los resultados hoy no se han dado. El 90 por ciento que refiere de medicamentos, que lo refiere a nivel nacional, es mentira, por qué, porque los estados no adheridos y también en los adheridos como Oaxaca, no tienen ese 90 por ciento que usted refiere”.

Barbosa invitó a la mandataria federal a recorrer hospitales como los de Oaxaca o los propios Hospitales Civiles de Guadalajara, donde aseguró que la realidad es distinta, ya que “se lucha por la vida porque sencillamente no hay quimios”. (Por Edgar Flores Maciel)