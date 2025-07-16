A pesar de que el PRI y PAN descalifican a su gobierno y desean que Estados Unidos intervenga en México, la presidenta, Claudia Sheinbaum, destacó acuerdos importantes con su homólogo Doanld Trump y su buena relación con gobernadores de oposición en materia de seguridad y desarrollo económico.

“Pero es porque no tienen nada que ofrecer, lo único que ofrecen es odio, enojo, crítica, y muchas veces basada en la mentira”.

Dijo que en redes sociales hay muchas mentiras, promovidas, entre otros, por el líder del PRI, Alejandro Moreno, alías “Alito”, y la panista, Lili Téllez. Aludió a Benito Juárez, quien dijo que “la reacción esta moralmente derrotada”. (Por Felipe Barrera Jaramillo)