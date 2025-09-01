Todo listo para que el próximo domingo se corra la edición 36 del Medio Maratón del Atlas a las 6:30 de la mañana, considerado uno de los mejores del país.

El director del comité organizador Mauricio Dueñas Vallarta confirma que se acabaron los 7 mil cupos de inscripción.

“Tuvimos muy buena respuesta de todos los corredores que son fieles a este Medio Maratón, y fueron 7 mil inscripciones las que se vendieron este año en total. Vienen elite tanto nacionales como internacionales, tenemos a la ganadora Isabel Oropeza, pues kenianos como siempre, tenemos 100 corredores elite registrados para darle un poco más de nivel al evento”.

Este 21 k Rojinegro tendrá una bolsa a repartir de 600 mil pesos y es selectivo para el Campeonato Mundial de Medio Maratón en la ciudad de San Diego, California a finales de este mes.

La salida y meta será en Av Patria y los cierres viales también serán en Acueducto, Américas, Providencia, Terranova, Av México, Luis Pérez Verdía, Golfo de Cortes y Naciones Unidas. (Por Martín Navarro Vásquez)