Es mentira que CFE haya programado apagones en varias entidades del país, dice la presidenta, Claudia Sheinbaum.

“¿Es cierto eso? No es cierto. Fake news”.

Por otro lado, confirma que la tan anunciada reunión con gasolineros se llevará a cabo la próxima semana y este jueves lo hará con productores del campo y comercializadores de la canasta básica.

“No, es el martes de la próxima semana, mañana veo PACIC, productores y comercializadores y el martes de la próxima semana gasolineros”. (Por Arturo García Caudillo)