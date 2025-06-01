Especulación nacional sobre el precio de la tortilla, sin embargo no hay razones o justificantes para un aumento en territorio jalisciense, señala para Notisistema el académico por la Universidad de Guadalajara, Héctor Iván del Toro, quien puntualiza que sí hay factores como los combustibles y la guerra en Medio Oriente que podrían incidir, pero aún no hay claridad para un cambio en el precio del kilo de la tortilla.

“En teoría no tendríamos por qué tener un incremento respecto a lo que viene siendo el producto denominado tortilla. No obstante, han estado circulando muchos, digamos, noticias que están dando a conocer que en algunos estados ya se están dando estos cambios y lo están dando derivado de cierta clase de factores. Se supone que en teoría lo que está, digamos, ocasionando esto es porque, a manera nacional, lo que se está tratando de hacer es que como ellos están buscando un incremento”.

Este miércoles 15 de abril, el kilo de tortilla ronda los 26 pesos en la ciudad de Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)