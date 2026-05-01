Tras la polémica generada por sus declaraciones de este lunes, mediante las cuales invita a los ciudadanos a no ver TV Azteca, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró mantener la misma postura, pero negó que con ello esté incurriendo en censura.

“Entonces cuando ayer dije ‘no vean TV Azteca’, ellos dicen ‘es una censura’. No, no es una censura, es una opinión, una opinión, ¿por qué? Porque no los estamos censurando. Ayer pudieron decir todo lo que quisieron decir en sus programas de televisión, en todos, porque toda la barra se dedicó a criticar al gobierno y a la presidenta y a levantar también muchos falsos, muchas mentiras. Fíjense, dicen ‘no hay libertad de expresión’. Hay tanta libertad de expresión que desde una televisora se ataca permanentemente al gobierno, incluso con mentiras”.

Y contra ello, asegura, el gobierno tiene el derecho de réplica a través de la Mañanera, porque su administración no va a caer en un tema de quitar concesiones, porque eso es lo que quieren que suceda. (Por Arturo García Caudillo)