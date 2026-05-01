Elementos de Movilidad y Cultura Vial, con apoyo de la Policía Preventiva de Tlajomulco, aseguraron 20 motocicletas durante un operativo realizado en los fraccionamientos Real del Sol y Villas de La Hacienda.

Las autoridades informaron que el dispositivo tuvo como objetivo detectar vehículos irregulares o con reporte de robo, además de inhibir el uso de motocicletas en delitos patrimoniales.

Entre las irregularidades detectadas se encontraron conductores sin casco, motocicletas sin placas o tarjeta de circulación, alteraciones en números de serie y unidades con exceso de ruido.

Las autoridades señalaron que estos operativos continuarán de manera permanente en distintos puntos del municipio. (Por Edgar Flores Maciel)