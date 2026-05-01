Elementos de Movilidad y Cultura Vial, con apoyo de la Policía Preventiva de Tlajomulco, aseguraron 20 motocicletas durante un operativo realizado en los fraccionamientos Real del Sol y Villas de La Hacienda.
Las autoridades informaron que el dispositivo tuvo como objetivo detectar vehículos irregulares o con reporte de robo, además de inhibir el uso de motocicletas en delitos patrimoniales.
Entre las irregularidades detectadas se encontraron conductores sin casco, motocicletas sin placas o tarjeta de circulación, alteraciones en números de serie y unidades con exceso de ruido.
Las autoridades señalaron que estos operativos continuarán de manera permanente en distintos puntos del municipio. (Por Edgar Flores Maciel)
Aseguran 20 motocicletas en operativo vial en Tlajomulco
Elementos de Movilidad y Cultura Vial, con apoyo de la Policía Preventiva de Tlajomulco, aseguraron 20 motocicletas durante un operativo realizado en los fraccionamientos Real del Sol y Villas de La Hacienda.