La Ciudad de México no es la urbe más insegura de Latinoamérica, responde la presidenta Claudia Sheinbaum, tras declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump.

“Bueno, él dijo algo así como que, primero, que Washington era más insegura que la Ciudad de México, cosa que es cierta. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es cuando dijo: ‘es la ciudad más insegura de América Latina’, la Ciudad de México no es la ciudad más insegura de América Latina, hay otras ciudades que tienen mayores índices delictivos por cien mil habitantes. Washington tuvo 187 homicidios, la Ciudad de México, en 2024, 978, uno dirá, bueno, la Ciudad de México tuvo más que Washington. Sí, nomás que la Ciudad de México tiene más de nueve millones de habitantes y Washington, como decía, tiene 700 mil”.

Y es que uno de los pretextos usados por Trump para desplegar a la Guardia Nacional en Washington, es que sus índices de delincuencia están muy por arriba de los de cualquier otra capital del mundo. (Por Arturo García Caudillo)