La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no descarta una nueva conversación con el presidente estadounidense Donald Trump para abordar temas de seguridad y combate al narcotráfico, luego de las declaraciones del embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien afirmó que la lucha contra los cárteles del narcotráfico debe ser un esfuerzo de cooperación entre ambas naciones y advirtió que convertir el problema de seguridad en un debate político desvía la atención de la protección de los ciudadanos.

Sheinbaum aseguró que su gobierno privilegia el diálogo y la diplomacia para mantener una relación de cooperación con Estados Unidos, aunque advirtió que México será firme cuando detecte posibles intentos de injerencia en asuntos internos.