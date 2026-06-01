Con la consigna de obtener una respuesta definitiva a sus exigencias, la comisión de representantes de la CNTE ingresó a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para reanudar la mesa de trabajo suspendida hace más de mediodía. Antes de entrar, el líder de la sección 34 en Zacatecas, Filiberto Frausto, advirtió.

“Escucharemos respetuosamente a estos funcionarios, si la respuesta es positiva nos quedaremos a revisar las formas, los medios, la fecha, la hora, en fin, esos detalles organizativos. Si la respuesta es negativa, si la presidenta continúa con el rechazo a entablar una mesa de trabajo con la CENUM, con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE, entonces no habrá más que discutir, no habrá más que decir en esa mesa y saldremos nuevamente a fijar una postura”. (Por Arturo García Caudillo)