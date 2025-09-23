El Gobierno de la República apoyará en lo que sea necesario, tanto a la Universidad como a la familia del estudiante fallecido este lunes, luego de un ataque con arma blanca por parte de un compañero en el CCH Sur, así lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es un estudiante que daña a otro estudiante y después a un trabajador. Obviamente estamos pendientes de la investigación posterior. No parece que haya habido una riña, sino más bien fue un ataque directo del otro estudiante. Estamos esperando las investigaciones, pedí a la Secretaría de Gobernación que se acercara a la familia y pues cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que determine que podemos ayudar”.

Sheinbaum, quien es egresada de esta escuela, pidió revisar en particular el caso, porque el ataque fue directo y no parece encajar en un perfil generalizado en las preparatorias. (Por Arturo García Caudillo)