Revela la presidenta Claudia Sheinbaum, que tras el cambio de gobierno en Sinaloa, envió a los integrantes del Gabinete de Seguridad para reunirse con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla y refrendar el apoyo de la Federación.

“Instruí al Gabinete de Seguridad, tanto al secretario de Seguridad, al general secretario, al almirante secretario que asistan al estado de Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos. Ella era secretaria de Gobierno, conoce en parte, pero hoy como encargada del Gobierno de Sinaloa pues que sepa el pueblo de Sinaloa que mantenemos todas las Fuerzas Federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina. Es muy importante que frente a este cambio de gobierno que se dio en Sinaloa, pues el Gabinete de Seguridad Federal esté presente”.

Asimismo, confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tiene seguridad especial asignada por parte de las Fuerzas Federales. (Por Arturo García Caudillo)