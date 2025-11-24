Ante los bloqueos de transportistas en las principales carreteras del país, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado para privilegiar el diálogo ante esta nueva jornada de protestas.

“Es importante que se sepa que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. Entonces, no es que están bloqueando porque no haya diálogo, hay diálogo. Ahora ya algunos traen el tema de la Ley de Aguas, la Ley de Aguas está en discusión en el Congreso, incluso se abrió un foro. Claro que quien tiene acaparadas concesiones, pues no les gusta la Ley de Aguas, pero también hay que seguir avanzando, aunque hay diálogo, hay mesas de trabajo, hay foros en el Congreso para que se puedan vertir las opiniones”.

Por otro lado, y de cara a la marcha por el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, Sheinbaum pidió a quienes vayan a manifestarse que lo hagan de forma pacífica. (Por Arturo García Caudillo)