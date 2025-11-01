Apenas este fin de semana, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo anunció con bombo y platillo la salida de la nueva aplicación inteligente ‘Guadalajara App’, con la que se podría dar seguimiento en tiempo real al servicio de recolección de basura.

Sin embargo, la aplicación no funciona, aunque ya se encuentra en el mercado de aplicaciones, disponible para los distintos sistemas operativos, al momento de solicitar el código de acceso, este no es enviado a los usuarios.

Pese a que aplicación Guadalajara App estuvo disponible desde el viernes pasado, este lunes permanece fuera de servicio.

La presidenta municipal de Verónica Delgadillo dijo que este sería el inicio para el uso de la aplicación inteligente, pues el objetivo sería agregar más servicios para que los usuarios pudieran monitorearlos, sin embargo, esto no es posible actualmente, la aplicación no funciona. (Por Gustavo Cárdenas)