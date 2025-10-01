La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado, para su ratificación, el nombramiento de Andrea Marván, como propuesta de comisionada para la Comisión Nacional Antimonopolio.

“Ratificamos y enviamos al Senado en el caso de la comisión, ¿cómo se llama? ¿Comisión Antimonopolio? ¿Comisión se llama? Bueno, del antimonopolio, que sustituye a Cofece, ratificamos a Andrea Marván, que consideramos, como presidenta, la enviamos al Senado, consideramos que ha hecho un muy buen trabajo. Es una joven reconocida nacional e internacionalmente y tomé la decisión de enviarla, nuevamente, ratificar su nombramiento. Entonces vamos a esperar al Senado. Comisión Nacional Antimonopolio”.

Marván Saltiel, fue la última presidenta de la extinta Comisión Federal de Competencia y también presidió la Red Internacional de Autoridades de Competencia en América Latina. (Por Arturo García Caudillo)