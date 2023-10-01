Este año, la Expo Ganadera llegó a un acuerdo con los viene-viene de sus inmediaciones para que en la calle no se cobre más allá de 100 pesos a los visitantes, detalla su presidente José Antonio Ruelas.

“Porque cuando se los pasamos a los vecinos, nos cobraban hasta 300 pesos o les cobraban, pues, a los visitantes, y hoy se volvió a conveniar que tienen que cobrar 100 pesos. Ya lo que cobren en sus casas, ahí sí ya no podemos hacer nada. Los vecinos que habilitan sus cocheras para cocheras, ellos sí cobran un poquito más caro, pero estamos convenidos ahorita que solo se les cobre 100 pesos.”

Este año, por cierto, Expo Ganadera no cuenta con servicio de valet parking. (Por José Luis Jiménez Castro)