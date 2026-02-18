La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Senado una iniciativa para fijar un límite a pensiones de exfuncionarios de alto nivel en entidades públicas.

La propuesta establece que no podrán superar el 50 por ciento del salario de la titular del Ejecutivo, es decir, 70 mil pesos mensuales.

La mandataria afirmó que la medida permitiría ahorrar cinco mil millones de pesos, que se destinarían a programas sociales.

La reforma no será retroactiva ni afectará pensiones derivadas de contratos colectivos.

En organismos como Luz y Fuerza, Pemex y CFE existen miles de casos con pensiones superiores a los ingresos presidenciales.