La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional fijar un límite al aumento anual de las rentas de vivienda en la Ciudad de México, el cual no podrá superar la inflación.

Por unanimidad, el Pleno avaló el artículo del Código Civil capitalino, que establece este tope y que había sido impugnado por una empresa del sector.

Los ministros señalaron que la medida protege el derecho a la vivienda y busca frenar incrementos desproporcionados vinculados a procesos de gentrificación.