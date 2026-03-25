La presidenta Claudia Sheinbaum, ratificó su apoyo a la ex mandataria chilena Michelle Bachelet, quien aspira a convertirse en la secretaria general de las Naciones Unidas.

“Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. Se puede hacer, no necesariamente se tiene que apoyar una persona del país. Se puede hacer y los argumentos por los cuales la apoyamos siguen siendo válidos. Es una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de Chile en dos ocasiones, una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas”.

Lo anterior tras el anuncio del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, de retirar el apoyo a su paisana. (Por Arturo García Caudillo)