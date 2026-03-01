De aprobarse por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, el delito de feminicidio será penalizado en todo el país con 40 a 70 años de cárcel, asevera la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, quien envió al Senado la iniciativa de ley general para prevenir, sancionar y erradicar el delito.

“Estamos estableciendo una pena de 40 a 70 años de prisión. Se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes, multa en UMAS y 21 agravantes, entre estas están que la víctima sea niña, adolescente o persona mayor, que la víctima tenga alguna discapacidad, que se cometa el feminicidio frente a hijas o hijos”.

La iniciativa destaca que el responsable del feminicidio perderá los derechos sucesorios, así como la patria potestad, guardia, custodia y cualquier beneficio legal relacionado con las víctimas indirectas como serían los hijos. (Por Gricelda Torres Zambrano)