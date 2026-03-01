De aprobarse por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, el delito de feminicidio será penalizado en todo el país con 40 a 70 años de cárcel, asevera la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, quien envió al Senado la iniciativa de ley general para prevenir, sancionar y erradicar el delito.
“Estamos estableciendo una pena de 40 a 70 años de prisión. Se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes, multa en UMAS y 21 agravantes, entre estas están que la víctima sea niña, adolescente o persona mayor, que la víctima tenga alguna discapacidad, que se cometa el feminicidio frente a hijas o hijos”.
La iniciativa destaca que el responsable del feminicidio perderá los derechos sucesorios, así como la patria potestad, guardia, custodia y cualquier beneficio legal relacionado con las víctimas indirectas como serían los hijos. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Proponen penas de hasta 70 años por feminicidio en todo México
De aprobarse por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, el delito de feminicidio será penalizado en todo el país con 40 a 70 años de cárcel, asevera la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, quien envió al Senado la iniciativa de ley general para prevenir, sancionar y erradicar el delito.