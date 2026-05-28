La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el llamado a comparecer, que hizo la Fiscalía General de la República a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos tenga que ver con cuestiones políticas.

“¿Tiene que ver con un asunto político de la presidenta? No. Pero es importante que haya investigación en un caso donde hay la participación de dos agentes extranjeros. ¿Por qué? Pues porque las leyes mexicanas establecen claramente cuál es la participación. Entonces, la fiscalía lo que está haciendo es investigando cómo fue que se dio esta circunstancia y determinar si eso implica algún delito o no. Ahora, pues se ha dicho que se está contra la gobernadora, que es un asunto político.m, que. No. Nada que ver. Es un asunto de una investigación de la fiscalía sobre este caso, que es muy relevante”.

Y aunque la FGR también llamó a los ocho funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa solicitados por Estados Unidos para una probable extradición, Sheinbaum coincidió en que son dos casos distintos. (Por Arturo García Caudillo)