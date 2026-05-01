La Policía Vial de Jalisco descartó la implementación de operativos especiales para sancionar a automovilistas que no realicen el cambio de placas antes del vencimiento del plazo, previsto para el próximo viernes.

El comisario de la corporación, Jorge Alberto Arizpe, informó que, aunque las multas comenzarán a aplicarse a partir del primero de junio, no habrá revisiones exclusivas para detectar vehículos con matrículas antiguas.

Las autoridades explicaron que la sanción únicamente podrá aplicarse cuando el conductor sea detenido por alguna otra infracción o falta administrativa y, durante la revisión, se detecte que no realizó el canje de placas.

Arizpe reiteró que la corporación no llevará a cabo acciones masivas o indiscriminadas contra quienes incumplan con la sustitución de láminas. (Por Edgar Flores Maciel)