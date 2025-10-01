La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado, al señalar que el artículo transitorio que otorga efectos retroactivos viola la Constitución, pues su iniciativa original no contemplaba esa disposición.

Subrayó que la propuesta busca agilizar procesos fiscales y financieros, no restringir derechos.

Juristas y académicos como Arturo Zamora y Edoardo Ruiz Buenrostro coincidieron en que la medida es inconstitucional y afectaría a miles de juicios en curso, mientras que organismos como Coparmex e Industriales Jalisco advirtieron que representa un retroceso en la defensa de derechos ciudadanos.

En la Cámara de Diputados, legisladores de distintos partidos anticiparon que buscarán corregir la redacción para eliminar la retroactividad y garantizar certeza jurídica.